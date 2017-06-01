В Иркутске объявлено о перекрытии улицы Лермонтова в три этапа

Администрация Иркутская объявила об ограничении движения транспорта по улице Лермонтова с 6 июня по 2 июля 2017 года, которое будет производиться в три этапа.

Как сообщила сегодня, 1 июня, пресс-служба мэрии, это связано с проведением строительно-монтажных работ для замены участка тепловой сети.



«На первом этапе с 6 по 23 июня будет закрыт проезд по улице Лермонтова в парковочной зоне между полосами движения недалеко от пересечения с улицей Игошина, — отметили в пресс-службе. — На втором — с 6:00 24 июня до 23:00 25 июня будет закрыт проезд по улице Лермонтова недалеко от пересечения с улицей Игошина по направлению в центр. На третьем — с 6:00 1 июля до 23:00 2 июля будет закрыт проезд по улице Лермонтова недалеко от пересечения с улицей Игошина по направлению в Академгородок».



На время второго и третьего этапов объезд будет осуществляться по территории парковочной зоны между полосами движения по улице Лермонтова.