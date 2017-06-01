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ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда Коршуниха-Ангарская – Кежемская

01.06.2017
Фото: http://kazanreporter.ruФото: http://kazanreporter.ru ВСЖД объявила об изменении со 2 июня расписания поезда № 6053 сообщением Коршуниха-Ангарская – Кежемская в связи с производственной необходимостью.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, отправление со станции Коршуниха-Ангарская теперь будет осуществляться в 20.12, вместо 20.35, прибытие на станцию Кежемская - в 22.49, вместо 23.12 по местному времени.

«Также со 2 июня произойдет замена пригородных поездов с плацкартными вагонами на моторвагонный подвижной состав, то есть электрички, на участке Коршуниха-Ангарская – Рудногорск – Усть-Илимск, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. -Замена предусмотрена в пригородных поездах № 6564, 6566, 6565, 6567, 6568, 6563, 6570, 6569 следующих в понедельник, среду, пятницу, воскресенье.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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