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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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В билетах РЖД появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда

01.06.2017
Фото: Landmarks.ruФото: Landmarks.ru Российские железные дороги для удобства пассажиров стали вносить в электронные железнодорожные билеты информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций РЖД, это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда.

«Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которое может отличаться от названия вокзала, на ней расположенного, — пояснили в службе корпоративных коммуникаций. — В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов. Так, например, отличаются названия Ленинградского вокзала в Москве и станции Москва-Пассажирская-Октябрьская».

В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда.

В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также начнут указывать названия вокзалов. Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположены несколько железнодорожных вокзалов.

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