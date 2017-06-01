В билетах РЖД появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда Фото: Landmarks.ru Российские железные дороги для удобства пассажиров стали вносить в электронные железнодорожные билеты информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций РЖД, это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда.



«Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которое может отличаться от названия вокзала, на ней расположенного, — пояснили в службе корпоративных коммуникаций. — В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов. Так, например, отличаются названия Ленинградского вокзала в Москве и станции Москва-Пассажирская-Октябрьская».



В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда.



В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также начнут указывать названия вокзалов. Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположены несколько железнодорожных вокзалов. На предыдущую страницу