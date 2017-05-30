Железнодорожный переезд в поселке Култук решено закрыть для машин 1 июня

Фото: baikalfinans.com

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии 1 июня 2017 года с 09:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00 железнодорожного переезда на 5302 км в поселке Култук Слюдянского района, расположенного на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук-Монды.

Как сообщила сегодня, 30 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, переезд будет закрыт в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры.



«Для автомобилей высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда, расположенный на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — ВСЖД приносит извинения за предоставленные неудобства и призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения».