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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда Нижнеудинск – Тулун

30.05.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо ВСЖД объявила о временном изменении с 30 мая по 4 июня движения пригородного поезда № 6406, следующего по маршруту Нижнеудинск – Тулун в районе станции Хингуй.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение необходимо в связи с производственной необходимостью.

«Отправление со станции Нижнеудинск назначается на 7.50 вместо 7.2, далее поезд будет следовать по действующему расписанию, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - Прибывать на станцию Тулун поезд будет в 10.13 вместо 9.43по местному времени».

Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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