ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда Нижнеудинск – Тулун
30.05.2017
ВСЖД объявила о временном изменении с 30 мая по 4 июня движения пригородного поезда № 6406, следующего по маршруту Нижнеудинск – Тулун в районе станции Хингуй.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение необходимо в связи с производственной необходимостью.
«Отправление со станции Нижнеудинск назначается на 7.50 вместо 7.2, далее поезд будет следовать по действующему расписанию, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - Прибывать на станцию Тулун поезд будет в 10.13 вместо 9.43по местному времени».
Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
«Отправление со станции Нижнеудинск назначается на 7.50 вместо 7.2, далее поезд будет следовать по действующему расписанию, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - Прибывать на станцию Тулун поезд будет в 10.13 вместо 9.43по местному времени».
Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».