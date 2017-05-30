ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда Нижнеудинск – Тулун Фото: Байкал Инфо ВСЖД объявила о временном изменении с 30 мая по 4 июня движения пригородного поезда № 6406, следующего по маршруту Нижнеудинск – Тулун в районе станции Хингуй. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение необходимо в связи с производственной необходимостью.



«Отправление со станции Нижнеудинск назначается на 7.50 вместо 7.2, далее поезд будет следовать по действующему расписанию, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - Прибывать на станцию Тулун поезд будет в 10.13 вместо 9.43по местному времени».



Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу