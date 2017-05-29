ВСЖД объявила о временном изменении расписания поездов Черемхово – Иркутск и Усолье-Сибирское – Тельма

ВСЖД объявила о временном изменении с 1 по 11 июня движения пригородных поездов пригородных поездов № 6104 ,6304, 6308 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский и Усолье-Сибирское – Тельма.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, отправление электропоезда № 6104 с 1 по 7 июня со станции Черемхово остается неизменным, в 10.08, а на станцию Иркутск-Пассажирский поезд будет прибывать в 13.13 вместо 12.47. поместному времени.



«Отправление электропоезда № 6304 со 2 по 11 июня со станции Черемхово назначено в 04.19 вместо 4.40, -сообщает служба корпоративных коммуникаций. - На станцию Иркутск-Пассажирский поезд будет прибывать по прежнему расписанию в 7.45».



Отправление электропоезда № 6308 с 1 по 10 июня со станции Черемхово назначено в 06.10 вместо 06.20. На станцию Иркутск-Пассажирский поезд будет прибывать по привычному расписанию в 9.26.



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».