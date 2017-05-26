ВСЖД призвала власти и полицию к усилению профилактической работы с нарушителями ПДД Восточно-Сибирская железная дорога призвала органы власти и полиции к усилению профилактической работы, которую необходимо проводить с водителями автомобильного транспорта для профилактики ДТП на железной дороге. Как сообщает сегодня, 26 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, с начала 2017 года на железнодорожных переездах произошло уже пять столкновений поездов с выехавших на пути транспортом, при этом виновниками ДТП во всех случаях стали водители автотранспорта, неверно оценившие обстановку при приближении к железнодорожным путям.



«ВСЖД регулярно проводит профилактическую работу для пресечения подобных нарушений, однако считаем, что требуется усилить взаимодействие в данном вопросе с органами власти, дорожными службами и полицией, - отметил замначальника ВСЖД Василий Зубаков. - Мы должны действовать сообща, обеспечение безопасности движения на переездах – это забота не только железнодорожников».



В свою очередь, на ВСЖД специалисты ведут комиссионное обследование всех точек пересечения автомобильных и железных дорог, уделяя особое внимание предупреждающим знакам, устройствам заграждения, системам сигнализации и освещению. На предыдущую страницу