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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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На вокзалах ВСЖД на время летней пассажирской кампании открылись общественные приемные

24.05.2017
Фото: Бизнес и КлассФото: Бизнес и Класс На двух крупных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ начали работу общественные приемные, целью которых является сбор вопросов и предложений от пассажиров во время летней пассажирской кампании.
Как сообщила сегодня, 24 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, прием пассажиров ведут специалисты региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» и ОАО «БППК».

«Наша задача — вести прямой диалог с пассажирами, рассказать им, как сегодня работает вокзальный комплекс, какие новые технологии планируется использовать, а также обеспечить своевременное и полное рассмотрение обращений граждан по вопросам обслуживания на вокзалах», - отметил начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Сокольников.

Также в течение года на всех вокзалах магистрали каждый четверг проходит акция «День пассажира». Уже рассмотрено более 150 различных предложений от путешественников. По словам специалистов, чаще всего звучат пожелания относительно графика движения пассажирских и пригородных поездов, а также вопросы о правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. С начала года в адрес работников вокзального комплекса поступило 64 благодарности от пассажиров.

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