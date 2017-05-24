ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда на участке Зима – Нижнеудинск Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 26 мая по 1 июля 2017 года включительно расписания движения пригородного поезда № 6411 сообщением Зима – Тулун. Как сообщила сегодня, 24 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменится в связи с проведением ремонтных работ. «Отправление электропоезда № 6411 со станции Зима назначено в 08.05 вместо 07.20. На станцию Тулун поезд будет прибывать в 10.29. Время указано местное, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов». На предыдущую страницу