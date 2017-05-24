ВСЖД увеличила налоговые отчисления в бюджет Приангарья на 31% с начала 2017 года

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Восточно-Сибирская железная дорога в январе-апреле 2017 года выплатила более 2,9 млрд рублей в бюджет Иркутской области, что на 31% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила сегодня, 24 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в консолидированный бюджет РФ магистраль за этот срок перечислила более 4,1 млрд рублей налогов.



«Налог на прибыль составил более 799 млн рублей, на имущество — 1,9 млрд, на доходы физических лиц — 1,3 млрд, прочие налоги — более 42,6 млн рублей, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — По отдельным регионам налоговые выплаты составили: в бюджет Республики Бурятии более 1,2 млрд, Забайкальского края — более 45 млн, Республики Саха (Якутия) — более 2,2 млн рублей».