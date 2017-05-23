ВСЖД объявила о закрытии переезда в поселке Култук 25 мая

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Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии для движения транспорта в четверг, 25 мая, железнодорожного переезда, расположенного в поселке Култук на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук-Монды.

Как сообщила сегодня, 23 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, автомобили высотой до 3,4 м смогут проезжать по дороге, расположенной на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом.



«Переезд будет закрыт в период с 9.00 до 12.00 из-за проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства».