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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о закрытии переезда в поселке Култук 25 мая

23.05.2017
Фото: БезФормата.RuФото: БезФормата.Ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии для движения транспорта в четверг, 25 мая, железнодорожного переезда, расположенного в поселке Култук на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук-Монды.
Как сообщила сегодня, 23 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, автомобили высотой до 3,4 м смогут проезжать по дороге, расположенной на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом.

«Переезд будет закрыт в период с 9.00 до 12.00 из-за проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства».

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