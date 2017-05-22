Работники ВСЖД во время экологической акции высадили 40 тыс. деревьев

Фото: Байкал Инфо

В минувшую пятницу, 19 мая, более 400 работников Восточно-Сибирской магистрали и членов их семей присоединились к экологической акции «Всероссийский день посадки леса», во время которой железнодорожники высадили более 40 тыс. сеянцев сосны.

Как сообщила сегодня, 22 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, озеленение состоялось на участках, нуждавшихся в восстановлении после пожаров — в Усть-Брянском лесничестве Республики Бурятии, а также в Иркутском лесничестве, поселке Кыцигировка и Кайской роще.



«Представители ВСЖД участвуют в акции третий год подряд. Их команда была самой многочисленной. Всего в посадке деревьев приняло участие порядка 2 тыс. человек», — уточнили в службе корпоративных коммуникаций.