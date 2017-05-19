ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда до Байкальска

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ВСЖД объявила об изменении с 25 мая по 29 июня 2017 года расписания движения пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск в связи с производственной необходимостью.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, отправление поезда со станции Иркутск-Сортировочный будет осуществляться в 18.00 вместо 17.17.

«На станцию Байкальск поезд будет прибывать в 22:17. Время указано местное, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

По пятницам график движения остается прежним: Иркутск-Сортировочный отправление 17:17, прибытие на станцию Байкальск в 21:32.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).