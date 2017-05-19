ВСЖД объявила о назначении дополнительного пригородного поезда на участке Окусикан – Таксимо со 2 июня

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о назначении дополнительного пригородного поезда № 6378 на участке Окусикан – Таксимо, который начнет курсировать со 2 июня 2017 года.

Как сообщила сегодня, 19 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение поезда будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

«Отправление электропоезда со станции Окусикан назначено на 20:38, прибытие на конечную станцию Таксимо на 22:27. Время указано местное», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Актуальную информацию о движении пригородных поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов».