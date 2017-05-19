Событие дня
ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о назначении дополнительного пригородного поезда на участке Окусикан – Таксимо со 2 июня
19.05.2017
Фото: IrkutskMedia
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о назначении дополнительного пригородного поезда № 6378 на участке Окусикан – Таксимо, который начнет курсировать со 2 июня 2017 года.
Как
сообщила сегодня, 19 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение
поезда будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.
«Отправление
электропоезда со станции Окусикан назначено на 20:38, прибытие на конечную
станцию Таксимо на 22:27. Время указано местное», — отметили в службе корпоративных
коммуникаций.
Актуальную
информацию о движении пригородных поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО
«РЖД» (
http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке
«Фактическое движение поездов».
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Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы».