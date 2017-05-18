ВСЖД призвала родителей и педагогов активизировать просветительскую работу с детьми ВСЖД призвала родителей и педагогов активизировать просветительскую работу с детьми в связи с участившимися случаями травматизма на железной дороге. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, первоначальной причиной трагических происшествий наряду с недосмотром родителей становится элементарное незнание детьми правил личной безопасности, подражание опасному поведению сверстников.



«Так, на станции Кая 14 мая текущего года электрическим током была поражена 11-летняя школьница Иркутска. В ходе расследования происшествия установлено, что в 19 часов 30 минут четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в поисках развлечений подошли к стоящему на железнодорожных путях грузовому составу, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.- Одна из девочек поднялась на вагон, в результате чего была травмирована электрическим током. Пострадавшая была доставлена в отделение реанимации больницы Иркутска».



Главной действенной мерой по предотвращению подобных случаев должна стать, по мнению железнодорожников, просветительская работа в семьях и школах. Поэтому работники дороги предложили педагогам и родителям объединить усилия, а также запланировали совместные акции, которые пройдут в период летних каникул. На предыдущую страницу