На ВСЖД перевозки пассажиров в поездах дальнего следования выросли на 3,5% в 2017 году

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На Восточно-Сибирской железной дороге количество поездок граждан в поездах дальнего сообщения в январе-апреле 2017 года превысило 791 тыс. пассажиров, что на 3,5% выше прошлогоднего значения.

Как сообщила сегодня, 17 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, наибольшей популярностью пользуются плацкартные вагоны, в которых с начала года было перевезено 523,5 тыс. пассажиров, что на 1,3% больше, чем годом ранее.



«Купейные вагоны выбрали 194,3 тыс. пассажиров – это на 10,1% больше чем в прошлом году, общие вагоны – 38,2 тысячи, что на 17,3% ниже показателя 2016 года, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Услугами проезда в сидячих вагонах воспользовались 33,6 тысячи человек, а это в полтора раза больше прошлогоднего показателя».



В пригородном сообщении c начала года было перевезено 2,96 млн человек, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по территории Республики Бурятии отмечается рост перевозок на 14,1% - это почти 60 тыс. пассажиров. При этом 26,3% от общего числа перевезенных граждан составили льготники, 1,9% из них – это школьники и студенты.



С января по апрель 2017 года на ВСЖД действуют 134 пригородных поезда, в том числе 116 — на территории Иркутской области и 18 – на территории Республики Бурятии. Вся подробная информация о пассажирских поездах и приобретении билетов представлена на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам».