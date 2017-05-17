РЖД объявили о 25%-й скидке на места в купе для участников «РЖД Бонус» Российские железные дороги объявили о скидке 25% при покупке 16 и 17 мая билетов в купейные вагоны для участников программы лояльности «РЖД Бонус». Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, билеты со скидкой можно оформить на поезда АО «ФПК» внутригосударственного сообщения отправлением с 18 мая по 8 июня 2017 года.



«Для получения скидки в период акции при покупке билета на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Бонусные карты» необходимо ввести номер участника «РЖД Бонус» в поле «Акции «РЖД Бонус»: для пенсионеров, студентов, по партнерским картам», — отметили в пресс-службе. — Или при покупке билетов в кассе сообщите кассиру, что хотите купить билет со скидкой по карте участника программы».



Полные правила акции можно узнать на сайте программы «РЖД Бонус». Зарегистрироваться в «РЖД Бонус» можно также на сайте программы лояльности. На предыдущую страницу

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