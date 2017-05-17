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Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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РЖД объявили о 25%-й скидке на места в купе для участников «РЖД Бонус»

17.05.2017
Российские железные дороги объявили о скидке 25% при покупке 16 и 17 мая билетов в купейные вагоны для участников программы лояльности «РЖД Бонус».
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, билеты со скидкой можно оформить на поезда АО «ФПК» внутригосударственного сообщения отправлением с 18 мая по 8 июня 2017 года.

«Для получения скидки в период акции при покупке билета на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Бонусные карты» необходимо ввести номер участника «РЖД Бонус» в поле «Акции «РЖД Бонус»: для пенсионеров, студентов, по партнерским картам», — отметили в пресс-службе. — Или при покупке билетов в кассе сообщите кассиру, что хотите купить билет со скидкой по карте участника программы».

Полные правила акции можно узнать на сайте программы «РЖД Бонус». Зарегистрироваться в «РЖД Бонус» можно также на сайте программы лояльности.

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