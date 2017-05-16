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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД зафиксирован рост погрузки на 3,7% по сравнению с 2016 годом

16.05.2017
Фото: burunen.ruФото: burunen.ru На Восточно-Сибирской железной дороге по итогам работы в январе-апреле 2017 года зафиксирован рост погрузки до 21,5 млн тонн различных грузов, что на 3,7% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
Как сообщила сегодня, 16 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в апреле погрузка на станциях ВСЖД составила 5,5 млн тонн, что 5,4% выше, чем в апреле 2016 года.

«По сравнению с 2016 годом произошло увеличение погрузки химикатов на 61,8%, цветных металлов – на 11,8%, бумаги – на 7,8%, каменного угля – на 6,2%, железной руды – на 6,3% и продукции лесопромышленного комплекса – на 3,5%, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. — Вместе с тем по ряду позиций было отмечено снижение. Так погрузка промышленного сырья снизилась – на 23,9%, строительных грузов – на 14,7% и нефтяных – на 0,5%».

Тарифный грузооборот за прошедшие четыре месяца увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,4% и превысил 84,3 млрд ткм.

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