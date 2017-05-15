ВСЖД присоединилась к всероссийской акции здоровья «Стоп ВИЧ/СПИД» Фото: www.zdrav-novgorod.ru Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к проведению всероссийской акции здоровья «Стоп ВИЧ/СПИД», которая стартовала сегодня, 15 мая, и продлится до 21 мая. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, во время акции в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» пройдут «Дни открытых дверей», во время которых все желающие смогут пройти анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию.



«Также во время акции на всех железнодорожных предприятиях и в кассах вокзалов будут распространяться информационные листовки, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Для учащихся старших классов проведут ряд видеолекций специалисты Восточно-Сибирской дирекции здравоохранения. Профсоюзный молодежный актив дороги готовит интернет-эстафету в социальных сетях с хэш-тэгом #стопвичспид».



Железнодорожники принимают участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 2016 года. Данная акция направлена на объединение усилий органов власти и общественных организаций для привлечения внимания к проблеме распространения заболевания. Мероприятия проводятся с целью информирования населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае его развития, а также для повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде. На предыдущую страницу

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