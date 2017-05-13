ВСЖД объявила о назначении дополнительного поезда между Улан-Удэ — Иркутск с 14 мая

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о назначении в летний период, начиная с 14 мая дополнительного поезда поезд № 247, который будет курсировать по маршруту Улан-Удэ – Иркутск.

Как сообщила сегодня, 12 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд назначен дополнительно к дневному экспрессу № 250/249 Улан-Удэ – Иркутск и будет следовать по воскресеньям.



«Отправление из Улан-Удэ в 10:49 по местному времени, прибытие в Иркутск в 18:48 в тот же день. В пути следования сохраняются двухминутные остановки на станциях Слюдянка, Байкальск, Выдрино, Мысовая, Селенга», — отметили в пресс-службе.



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов».