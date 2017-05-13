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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о назначении дополнительного поезда между Улан-Удэ — Иркутск с 14 мая

12.05.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о назначении в летний период, начиная с 14 мая дополнительного поезда поезд № 247, который будет курсировать по маршруту Улан-Удэ – Иркутск.
Как сообщила сегодня, 12 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд назначен дополнительно к дневному экспрессу № 250/249 Улан-Удэ – Иркутск и будет следовать по воскресеньям.

«Отправление из Улан-Удэ в 10:49 по местному времени, прибытие в Иркутск в 18:48 в тот же день. В пути следования сохраняются двухминутные остановки на станциях Слюдянка, Байкальск, Выдрино, Мысовая, Селенга», — отметили в пресс-службе.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов».

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