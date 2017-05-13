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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли на 42,3% по сравнению с 2016 годом

12.05.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге за четыре месяца 2017 через интернет оформлено более 208,3 тыс. проездных документов, что на 42,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщила сегодня, 12 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, доля электронных продаж составила 29,3% от общего числа реализованных билетов в поезда дальнего следования.

«При оформлении проездного документа пассажиры по-прежнему отдают предпочтение официальному сайту ОАО «РЖД». Здесь за указанный период приобретено более 70% от общего количества билетов», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Продолжает набирать популярность введенная в сентябре 2016 года услуга по оформлению льготных электронных билетов для школьников. С начала ее действия оформлено 9,1 тыс. электронных проездных документов. Из них за четыре месяца 2017 года приходится 56,6% школьных электронных билетов.

Помимо интернета пассажиры могут оформить билет через транзакционные терминалы самообслуживания с оплатой банковской картой. Такие терминалы установлены на железнодорожных вокзалах Иркутска и Улан-Удэ.

Вся подробная информация о пассажирских поездах и приобретении билетов представлена на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам».

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