Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли на 42,3% по сравнению с 2016 годом

На Восточно-Сибирской железной дороге за четыре месяца 2017 через интернет оформлено более 208,3 тыс. проездных документов, что на 42,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила сегодня, 12 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, доля электронных продаж составила 29,3% от общего числа реализованных билетов в поезда дальнего следования.



«При оформлении проездного документа пассажиры по-прежнему отдают предпочтение официальному сайту ОАО «РЖД». Здесь за указанный период приобретено более 70% от общего количества билетов», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



Продолжает набирать популярность введенная в сентябре 2016 года услуга по оформлению льготных электронных билетов для школьников. С начала ее действия оформлено 9,1 тыс. электронных проездных документов. Из них за четыре месяца 2017 года приходится 56,6% школьных электронных билетов.



Помимо интернета пассажиры могут оформить билет через транзакционные терминалы самообслуживания с оплатой банковской картой. Такие терминалы установлены на железнодорожных вокзалах Иркутска и Улан-Удэ.



Вся подробная информация о пассажирских поездах и приобретении билетов представлена на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам».