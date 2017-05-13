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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Сотрудники станции Чуна на ВСЖД приняли роды у пассажирки

11.05.2017
Фото: Туту.руФото: Туту.ру На Восточно-Сибирской железной дороге кассир железнодорожного вокзала станции Чуна Ольга Мутовина и сотрудник желдорохраны Вячеслав Ветютнев в праздничное воскресенье, 7 мая, помогли женщине, у которой начались стремительные роды.
Как сообщает сегодня, 11 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, сотрудники железной дороги помогли младенцу появиться на свет и оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

«Мать и ребенок были переданы прибывшей через несколько минут после случившегося бригаде скорой», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

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