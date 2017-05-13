Сотрудники станции Чуна на ВСЖД приняли роды у пассажирки Фото: Туту.ру На Восточно-Сибирской железной дороге кассир железнодорожного вокзала станции Чуна Ольга Мутовина и сотрудник желдорохраны Вячеслав Ветютнев в праздничное воскресенье, 7 мая, помогли женщине, у которой начались стремительные роды. Как сообщает сегодня, 11 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, сотрудники железной дороги помогли младенцу появиться на свет и оперативно вызвали бригаду скорой помощи.



«Мать и ребенок были переданы прибывшей через несколько минут после случившегося бригаде скорой», - сообщает служба корпоративных коммуникаций. На предыдущую страницу

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