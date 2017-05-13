Число рейсов дневного экспресса между Иркутском и Улан-Удэ решено увеличить с 3 до 5 в неделю

Фото: ГТРК "Бурятия"

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о новом графике движения пассажирского поезда № 250/249 сообщением Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, который с субботы, 13 мая, будет курсировать пять раз в неделю вместо трех.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд будет отправляться из Иркутска в 14:18 по местному времени по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям и прибывать в Улан-Удэ в тот же день в 22:08.



«Из Улан-Удэ, начиная с 15 мая, поезд будет отправляться в 7:18 по местному времени по понедельникам, средам, пятницам, субботам и прибывать в Иркутск в 15:06 в тот же день», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



В составе поезда семь вагонов, четыре из них с местами для сидения, два купейных и один плацкартный.



Поезд Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, входящий в программу АО «ФПК» «Дневной экспресс», в свою первую поездку отправился 20 декабря 2016 года. За пять месяцев было перевезено более 14 тыс. пассажиров. В поезде планируется организовать сеть Wi-Fi, во время пути уже транслируются туристические программы.