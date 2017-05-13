Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Сб, вечер
12
14
Вс, ночь
9
11
Вс, утро
14
16
Вс, день
23
25
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Число рейсов дневного экспресса между Иркутском и Улан-Удэ решено увеличить с 3 до 5 в неделю

11.05.2017
Фото: ГТРК "Бурятия"Фото: ГТРК "Бурятия" Восточно-Сибирская железная дорога объявила о новом графике движения пассажирского поезда № 250/249 сообщением Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, который с субботы, 13 мая, будет курсировать пять раз в неделю вместо трех.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд будет отправляться из Иркутска в 14:18 по местному времени по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям и прибывать в Улан-Удэ в тот же день в 22:08.

«Из Улан-Удэ, начиная с 15 мая, поезд будет отправляться в 7:18 по местному времени по понедельникам, средам, пятницам, субботам и прибывать в Иркутск в 15:06 в тот же день», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

В составе поезда семь вагонов, четыре из них с местами для сидения, два купейных и один плацкартный.

Поезд Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, входящий в программу АО «ФПК» «Дневной экспресс», в свою первую поездку отправился 20 декабря 2016 года. За пять месяцев было перевезено более 14 тыс. пассажиров. В поезде планируется организовать сеть Wi-Fi, во время пути уже транслируются туристические программы.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Общество охраны природы одобрило благоустройство сада Томсона
Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы».
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
89101112
13
14
15161718192021
22232425262728
293031       
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU