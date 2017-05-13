Власти Иркутска намерены начать обработку деревьев от горностаевой моли с 17 мая

Фото: Байкал24

Мэрия Иркутска намерена с 17 мая начать обработку деревьев и кустарников против горностаевой моли, проводя работы в ночное время, с 22.00 до 06.00.

Как сообщила сегодня, 10 мая, пресс-служба городской мэрии, работы будут проводить работники МУПЭП «Горзеленхоз» при хорошей погоде.

«Эксперты отмечают, что популяция горностаевой моли идет на убыль, - отметила заммэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. – Однако мы намерены увеличить объемы обработки, привлекая к проведению работ управляющие компании для борьбы с вредителем».

Обработка зеленых насаждений будет вестись как на оживленных улицах и магистралях, так и во внутриквартальных и придомовых территориях. Иркутяне могут подать заявку на обработку деревьев в своих дворах, отправив заявку на электронную почту «Горзеленхоза» - Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script . В заявке нужно указать адрес, количество деревьев, нуждающихся в обработке, контактное лицо и телефон.