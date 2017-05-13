Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Сб, вечер
12
14
Вс, ночь
9
11
Вс, утро
14
16
Вс, день
23
25
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Власти Иркутска намерены начать обработку деревьев от горностаевой моли с 17 мая

10.05.2017
Фото: Байкал24Фото: Байкал24 Мэрия Иркутска намерена с 17 мая начать обработку деревьев и кустарников против горностаевой моли, проводя работы в ночное время, с 22.00 до 06.00.

Как сообщила сегодня, 10 мая, пресс-служба городской мэрии, работы будут проводить работники МУПЭП «Горзеленхоз» при хорошей погоде.

«Эксперты отмечают, что популяция горностаевой моли идет на убыль, - отметила заммэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. – Однако мы намерены увеличить объемы обработки, привлекая к проведению работ управляющие компании для борьбы с вредителем».

Обработка зеленых насаждений будет вестись как на оживленных улицах и магистралях, так и во внутриквартальных и придомовых территориях. Иркутяне могут подать заявку на обработку деревьев в своих дворах, отправив заявку на электронную почту «Горзеленхоза» - Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script . В заявке нужно указать адрес, количество деревьев, нуждающихся в обработке, контактное лицо и телефон.

 

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Общество охраны природы одобрило благоустройство сада Томсона
Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы».
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
89101112
13
14
15161718192021
22232425262728
293031       
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU