Авторы «Прогулок по старому Иркутску» объявили о выездной экскурсии в Ангарск

Клуб молодых ученых «Альянс» в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» объявил о выездной экскурсии в Ангарск, которая стартует в воскресенье, 14 мая, в 10.00 от сквера имени Кирова.

Как сообщили сегодня, 10 мая, в клубе, автором прогулки по старому Ангарску будет директор муниципального учреждения культуры «Музей Победы» Лариса Давыдова.



«Строительство Ангарска началось 15 мая 1945 года. 30 мая 1951 года ему был присвоен статус города областного подчинения. В 1971 году Ангарск был награжден орденом Трудового Красного Знамени, став десятым и самым молодым городом в СССР, получившим столь высокую оценку, — рассказали в клубе. — Ангарск славен музеем под открытым небом: в районе «квартала» на жилых домах размещено 16 уникальных мозаичных панно. В городе установлены единственные в Иркутской области куранты с мелодией».



Отъезд в Ангарск состоится от автостоянки у администрации Иркутска. Необходима предварительная запись по телефону +7 (902) 1-77-11-91. Стоимость поездки – 300 рублей. Продолжительность – 4-4,5 часа. Для желающих присоединиться самостоятельно и жителей Ангарска встреча в 11.00 у памятника политкаторжанам в 38 квартале, на пересечении улиц Московской, Сибирской и Набережной.