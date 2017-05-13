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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Электропоезд с вагоном для перевозки велосипедов начал курсировать из Иркутска до Слюдянки

10.05.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо В пятницу, 5 мая, по Восточно-Сибирской железной дороге в свой первый рейс отправился электропоезд с вагоном для перевозки велосипедов, который будет курсировать по маршруту Иркутск-Сортировочный – Слюдянка.
Как сообщила сегодня, 10 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, работу вагона организовала Байкальская пригородная пассажирская компания.

«Запуск адаптированного под потребности велосипедистов вагона, без сомнений, позволит повысить качество обслуживания пассажиров, — отметил генеральный директор ОАО «Байкальская ППК» Тимура Кулиева. — В зимнее время любители горнолыжного спорта смогут использовать данную конструкцию для перевозки своего снаряжения».

Велопарковка была разработана с учетом максимальной вместимости, она может размещать в себе до 30 велосипедов. Вагон будет курсировать в пригородных поездах № 6303 из Иркутска и № 6329 из Слюдянки ежедневно, для его узнаваемости на нем прикреплены специализированные опознавательные знаки, которые помогут пассажирам с велосипедами не теряя времени занять свой вагон.

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