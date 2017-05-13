Электропоезд с вагоном для перевозки велосипедов начал курсировать из Иркутска до Слюдянки

Фото: Байкал Инфо

В пятницу, 5 мая, по Восточно-Сибирской железной дороге в свой первый рейс отправился электропоезд с вагоном для перевозки велосипедов, который будет курсировать по маршруту Иркутск-Сортировочный – Слюдянка.

Как сообщила сегодня, 10 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, работу вагона организовала Байкальская пригородная пассажирская компания.



«Запуск адаптированного под потребности велосипедистов вагона, без сомнений, позволит повысить качество обслуживания пассажиров, — отметил генеральный директор ОАО «Байкальская ППК» Тимура Кулиева. — В зимнее время любители горнолыжного спорта смогут использовать данную конструкцию для перевозки своего снаряжения».



Велопарковка была разработана с учетом максимальной вместимости, она может размещать в себе до 30 велосипедов. Вагон будет курсировать в пригородных поездах № 6303 из Иркутска и № 6329 из Слюдянки ежедневно, для его узнаваемости на нем прикреплены специализированные опознавательные знаки, которые помогут пассажирам с велосипедами не теряя времени занять свой вагон.