Более 13 тыс. железнодорожников приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы

Во всех регионах Восточно-Сибирской железной дороги более 13 тыс. человек приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила сегодня, 10 мая, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в Иркутске в колонне городского праздничного шествия прошло более 400 железнодорожников, к массовым мероприятиям в честь Дня Победы работники дороги присоединились в Тайшете, Улан-Удэ и Северобайкальске.



«Железнодорожники пронесли Портреты своих предков в «Бессмертном полку», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — На станциях Тайшет и Иркутск-Пассажирский, которые в годы войны были основными мобилизационными пунктами, прошли акции «Вокзал Победы». На привокзальной площади станции Иркутск-Пассажирский состоялся праздничный концерт с участием детского духового оркестра иркутского кадетского корпуса. Юные музыканты исполнили произведения военных лет. Всем пассажирам раздавали георгиевские ленточки и красные гвоздики как символ народной памяти и живой связи поколений».



В День Победы на Детской железной дороге прошло открытие 78-го пассажирского сезона, в рамках которого состоялся торжественный митинг с возложением цветов к памятнику выпускникам малой магистрали, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Традиционно в первый день работы на ДЖД пассажиры катались бесплатно. Поезда «Сибирячок» и «Юность» сделали 8 рейсов, и перевезли более 500 пассажиров.



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