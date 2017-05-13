Руководитель дирекции ВТБ по Приангарью приняла участие в народном чтении «Пиковой дамы» из личного архива участников проекта Накануне, 2 мая, на сцене Иркутской областной филармонии участники проекта «Народное чтение» представили повесть Александра Пушкина «Пиковая дама», роль Графини в которой исполнила руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. Как сообщила пресс-служба банка в Иркутске, чтение повести происходило под музыку Петра Чайковского и других композиторов в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра.



«В отличие от трех других участников проекта, имеющих большой опыт работы в СМИ, я далеко не медийная личность. Было волнительно, учитывая, что в последний раз в подобном амплуа я выступала в первом классе, когда в качестве ведущей участвовала в детской передаче на иркутском телевидении, — рассказала Александра Макарова. — Учитывая, что действие происходило под аккомпанемент одного из лучших симфонических оркестров страны под руководством Илмара Лапиньша, горжусь участием в проекте».



Роль Лизаветы исполнила телеведущая и руководитель благотворительного Фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Левада. Корреспондент ГТРК «Иркутск» Алексей Шапенков выступил в роли Германна. Диктор радио mCm Владимир Батуев прочитал две роли – Томского и Чекалинского. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

