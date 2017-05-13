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Руководитель дирекции ВТБ по Приангарью приняла участие в народном чтении «Пиковой дамы»

03.05.2017
из личного архива участников проектаиз личного архива участников проекта Накануне, 2 мая, на сцене Иркутской областной филармонии участники проекта «Народное чтение» представили повесть Александра Пушкина «Пиковая дама», роль Графини в которой исполнила руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова.
Как сообщила пресс-служба банка в Иркутске, чтение повести происходило под музыку Петра Чайковского и других композиторов в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра.

«В отличие от трех других участников проекта, имеющих большой опыт работы в СМИ, я далеко не медийная личность. Было волнительно, учитывая, что в последний раз в подобном амплуа я выступала в первом классе, когда в качестве ведущей участвовала в детской передаче на иркутском телевидении, — рассказала Александра Макарова. — Учитывая, что действие происходило под аккомпанемент одного из лучших симфонических оркестров страны под руководством Илмара Лапиньша, горжусь участием в проекте».

Роль Лизаветы исполнила телеведущая и руководитель благотворительного Фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Левада. Корреспондент ГТРК «Иркутск» Алексей Шапенков выступил в роли Германна. Диктор радио mCm Владимир Батуев прочитал две роли – Томского и Чекалинского.

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