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Из Иркутска отправился агитпоезд «Армия Победы» в честь празднования 9 мая

02.05.2017
Фото: presa.ccФото: presa.cc Со станции «Иркутск-Пассажирский» отправился агитационный поезд «Армия Победы» из 12 вагонов с техникой и платформой для артистов, который будет следовать до Екатеринбурга с остановками в Красноярске, Юрге, Новосибирске, Омске и Тюмени.
Как сообщила пресс-служба мэрии, на платформе вокзала в субботу, 30 мая, прошел концерт бригады агитпоезда и вокально-инструментального ансамбля «Порт Артур».

«Эта уникальная акция, организованная министерством обороны страны, позволяет продемонстрировать мощь российской армии и вспомнить, как это было в годы Отечественной войны, — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. — Иркутский вокзал – особое место для горожан. Здесь, как нигде, жива память о тех, кого провожали на фронт. До 9 мая остались считанные дни. Сегодня мы чтим память о фронтовиках, не вернувшихся с поля боя, и благодарим ветеранов за великую Победу. Низкий вам поклон».

В ходе митинга, посвященного отправке агитпоезда, была также организована демонстрация образцов техники и вооружения 1941-1945 годов, работа передвижного музея, торговля продукцией «Военторга», пункт приема на военную службу по контракту.

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