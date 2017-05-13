Из Иркутска отправился агитпоезд «Армия Победы» в честь празднования 9 мая

Фото: presa.cc

Со станции «Иркутск-Пассажирский» отправился агитационный поезд «Армия Победы» из 12 вагонов с техникой и платформой для артистов, который будет следовать до Екатеринбурга с остановками в Красноярске, Юрге, Новосибирске, Омске и Тюмени.

Как сообщила пресс-служба мэрии, на платформе вокзала в субботу, 30 мая, прошел концерт бригады агитпоезда и вокально-инструментального ансамбля «Порт Артур».



«Эта уникальная акция, организованная министерством обороны страны, позволяет продемонстрировать мощь российской армии и вспомнить, как это было в годы Отечественной войны, — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. — Иркутский вокзал – особое место для горожан. Здесь, как нигде, жива память о тех, кого провожали на фронт. До 9 мая остались считанные дни. Сегодня мы чтим память о фронтовиках, не вернувшихся с поля боя, и благодарим ветеранов за великую Победу. Низкий вам поклон».



В ходе митинга, посвященного отправке агитпоезда, была также организована демонстрация образцов техники и вооружения 1941-1945 годов, работа передвижного музея, торговля продукцией «Военторга», пункт приема на военную службу по контракту.