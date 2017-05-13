Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Сб, вечер
12
14
Вс, ночь
9
11
Вс, утро
14
16
Вс, день
23
25
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВСЖД объявила акцию по предупреждению детского травматизма на магистрали

28.04.2017
Фото: РосбалтФото: Росбалт ВСЖД объявила о проведении со 2 мая по 2 июня 2017 года акции «Внимание – дети!», цель которой снизить уровень непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, во время акции планируется проведение проверок и рейдов по соблюдению правил нахождения граждан на железной дороге, в первую очередь это касается участков, которые располагаются вблизи учебных заведений.

«Главное - это беседы с учащимися, показ тематитческих мультфильмов и презентаций, обучающих детей правильному поведению на транспорте, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Время проведения акции выбрано не случайно, ведь во время праздников и школьных каникул увеличивается риск травмирования несовершеннолетних на железной дороге».

С начала 2017 года года на ВСЖД пострадали 26 человек, 15 из которых спасти не удалось. В числе пострадавших один несовершеннолетний. За аналогичный период 2016 года было травмировано 29 человек, 19 погибли. Трое из пострадавших несовершеннолетние.

ВСЖД призывает родителей уделять особое внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером обеспечивать их соблюдение.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Общество охраны природы одобрило благоустройство сада Томсона
Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы».
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
89101112
13
14
15161718192021
22232425262728
293031       
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU