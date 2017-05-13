ВСЖД объявила акцию по предупреждению детского травматизма на магистрали

Фото: Росбалт

ВСЖД объявила о проведении со 2 мая по 2 июня 2017 года акции «Внимание – дети!», цель которой снизить уровень непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, во время акции планируется проведение проверок и рейдов по соблюдению правил нахождения граждан на железной дороге, в первую очередь это касается участков, которые располагаются вблизи учебных заведений.



«Главное - это беседы с учащимися, показ тематитческих мультфильмов и презентаций, обучающих детей правильному поведению на транспорте, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Время проведения акции выбрано не случайно, ведь во время праздников и школьных каникул увеличивается риск травмирования несовершеннолетних на железной дороге».



С начала 2017 года года на ВСЖД пострадали 26 человек, 15 из которых спасти не удалось. В числе пострадавших один несовершеннолетний. За аналогичный период 2016 года было травмировано 29 человек, 19 погибли. Трое из пострадавших несовершеннолетние.



ВСЖД призывает родителей уделять особое внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером обеспечивать их соблюдение.