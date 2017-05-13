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ВСЖД объявила о введении бесплатного проезда для неработающих пенсионеров в электричках

28.04.2017
Фото: Московский комсомолецФото: Московский комсомолец Восточно-Сибирская железная дорога объявила о введении с 1 мая вплоть до 30 сентября 2017 года бесплатного проезда в пригородных электричках для неработающих пенсионеров, за исключением федеральных льготников.
Как сообщает сегодня, 28 апреля, служба корпоративных коммуникаций, количество бесплатных поездок для пенсионеров будет неограниченным.

«Для проезда пенсионеру в кассах или непосредственно в электричках будут выдаваться разовые проездные документы на проезд в одну сторону или на проезд с возвратом, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Проездной будет выдаваться при предъявлении документа удостоверяющего личность и справки-решения о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период».

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