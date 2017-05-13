ВСЖД объявила об отправлении агитпоезда «Армия Победы – 2017» из Иркутска 30 апреля Фото: http://www.bashinform.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила об отправлении 30 апреля со станции Иркутск-Пассажирский агитационного поезда «Армия Победы – 2017», который проследует по маршруту Иркутск – Красноярск – Тайга – Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатеринбург. Как сообщает сегодня, 27 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в день отправки «эшелона Победы» на перроне вокзала пройдут торжественные мероприятия.



«Гости праздника смогут посетить музей, открытые платформы с историческими образцами вооружения и военной техники, среди которой танки Т-34, ИС-3, самоходная установка СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. - В рамках праздничного концерта запланированы выступления артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии».



Начало торжества запланировано на 12.00, завершится мероприятие в 14.00. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

