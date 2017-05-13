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ВСЖД объявила об отправлении агитпоезда «Армия Победы – 2017» из Иркутска 30 апреля

27.04.2017
Фото: http://www.bashinform.ruФото: http://www.bashinform.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила об отправлении 30 апреля со станции Иркутск-Пассажирский агитационного поезда «Армия Победы – 2017», который проследует по маршруту Иркутск – Красноярск – Тайга – Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатеринбург.
Как сообщает сегодня, 27 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в день отправки «эшелона Победы» на перроне вокзала пройдут торжественные мероприятия.

«Гости праздника смогут посетить музей, открытые платформы с историческими образцами вооружения и военной техники, среди которой танки Т-34, ИС-3, самоходная установка СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. - В рамках праздничного концерта запланированы выступления артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии».

Начало торжества запланировано на 12.00, завершится мероприятие в 14.00.

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