ВСЖД объявила об отправлении агитпоезда «Армия Победы – 2017» из Иркутска 30 апреля
27.04.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об отправлении 30 апреля со станции Иркутск-Пассажирский агитационного поезда «Армия Победы – 2017», который проследует по маршруту Иркутск – Красноярск – Тайга – Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатеринбург.
Как сообщает сегодня, 27 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в день отправки «эшелона Победы» на перроне вокзала пройдут торжественные мероприятия.
«Гости праздника смогут посетить музей, открытые платформы с историческими образцами вооружения и военной техники, среди которой танки Т-34, ИС-3, самоходная установка СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. - В рамках праздничного концерта запланированы выступления артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии».
Начало торжества запланировано на 12.00, завершится мероприятие в 14.00.
«Гости праздника смогут посетить музей, открытые платформы с историческими образцами вооружения и военной техники, среди которой танки Т-34, ИС-3, самоходная установка СУ-100, артиллерийские и зенитные орудия, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. - В рамках праздничного концерта запланированы выступления артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии».
Начало торжества запланировано на 12.00, завершится мероприятие в 14.00.