Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Сб, вечер
12
14
Вс, ночь
9
11
Вс, утро
14
16
Вс, день
23
25
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВСЖД объявила конкурс творческих работ среди журналистов Приангарья и Бурятии

27.04.2017
Фото: www.ridus.ruФото: www.ridus.ru Восточно-Сибирская магистраль объявила о проведении конкурса творческих работ о железной дороге, участие в котором смогут принять журналисты и блогеры из Иркутской области и Республики Бурятии.
Как сообщает сегодня, 27 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, конкурс посвящен 180-летию российских железных дорог, однако материалы могут быть посвящены не только историческим фактам, но и текущей деятельности магистрали.

«Конкурс проводится в номинациях: лучший материал, Гран-при и за нестандартный подход к освещению темы, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. – Победители получат дипломы и ценные призы от ВСЖД».

Обязательным условием для участия в конкурсе является дата публикации материалов, они должны уже быть опубликованы на момент подачи заявки. Заявки со скриншотами, копиями печатных статей или ссылками на фото-, видеоматериалы принимаются до 1 декабря 2017 года по электронной почте: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ВСЖД.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Общество охраны природы одобрило благоустройство сада Томсона
Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы».
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
89101112
13
14
15161718192021
22232425262728
293031       
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU