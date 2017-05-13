ВСЖД объявила конкурс творческих работ среди журналистов Приангарья и Бурятии

Фото: www.ridus.ru

Восточно-Сибирская магистраль объявила о проведении конкурса творческих работ о железной дороге, участие в котором смогут принять журналисты и блогеры из Иркутской области и Республики Бурятии.

Как сообщает сегодня, 27 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, конкурс посвящен 180-летию российских железных дорог, однако материалы могут быть посвящены не только историческим фактам, но и текущей деятельности магистрали.



«Конкурс проводится в номинациях: лучший материал, Гран-при и за нестандартный подход к освещению темы, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций. – Победители получат дипломы и ценные призы от ВСЖД».



Обязательным условием для участия в конкурсе является дата публикации материалов, они должны уже быть опубликованы на момент подачи заявки. Заявки со скриншотами, копиями печатных статей или ссылками на фото-, видеоматериалы принимаются до 1 декабря 2017 года по электронной почте: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ВСЖД.