РЖД объявили о запуске сервиса по отслеживанию грузов в Telegram

Фото: appleinsider.ru

ОАО "РЖД" запустило в опытном режиме бесплатный онлайн-сервис для грузоотправителей "RZD Cargo" в мессенджере Telegram, позволяющий получать информацию о местонахождении груза в реальном времени и просматривать ранее отправленные запросы.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, конфиденциальность и защита данных обеспечивается с помощью программных возможностей Telegram.



«Для получения информации о местонахождении груза, принятого ОАО "РЖД" к перевозке от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользователям Telegram необходимо добавить контакт rzdcargobot и ввести номер отправки квитанции о приеме груза, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.



После обработки запроса будет доступна информация о дате приема груза к перевозке, наименовании станций отправления и назначения, дате и времени последней операции с грузом, наименовании станции последней операции с грузом, нормативном сроке доставки груза.



Получить дополнительную информацию о работе онлайн-сервиса "RZD Cargo", а также оставить свои предложения и замечания можно по телефону Единого call-центра ОАО "РЖД" по грузовым перевозкам 8-800-755-00-00.