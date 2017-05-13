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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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РЖД объявили о запуске сервиса по отслеживанию грузов в Telegram

25.04.2017
Фото: appleinsider.ruФото: appleinsider.ru ОАО "РЖД" запустило в опытном режиме бесплатный онлайн-сервис для грузоотправителей "RZD Cargo" в мессенджере Telegram, позволяющий получать информацию о местонахождении груза в реальном времени и просматривать ранее отправленные запросы.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, конфиденциальность и защита данных обеспечивается с помощью программных возможностей Telegram.

«Для получения информации о местонахождении груза, принятого ОАО "РЖД" к перевозке от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользователям Telegram необходимо добавить контакт rzdcargobot и ввести номер отправки квитанции о приеме груза, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

После обработки запроса будет доступна информация о дате приема груза к перевозке, наименовании станций отправления и назначения, дате и времени последней операции с грузом, наименовании станции последней операции с грузом, нормативном сроке доставки груза.

Получить дополнительную информацию о работе онлайн-сервиса "RZD Cargo", а также оставить свои предложения и замечания можно по телефону Единого call-центра ОАО "РЖД" по грузовым перевозкам 8-800-755-00-00.

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