ВСЖД объявила о временном изменении расписания электричек на участке Черемхово – Слюдянка Фото IRK.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении 29 и 30 апреля расписания движения пригородных электропоездов на участке Черемхово – Слюдянка-1 в связи с производственной необходимостью.



«Электричка №6317 сообщение Слюдянка – Иркутск-Сортировочный будет отправляться с 14.26 вместо 14.20, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный – в 17.54, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Отправление электрички №6319 сообщением Иркутск-Сортировочный – Черемхово перенесено на 17.59 вместо 17.53, прибытие на ст. Черемхово – в 20.36. Отправление электрички №7001 сообщением Иркутск-Пассажирский – Черемхово назначено на 18.31 вместо 18.30, прибытие – в 20.42».



Актуальную информацию о расписании движения поездов пассажиры могут получить на сайте Как сообщает сегодня, 25 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится расписание электричек № 6317, 6319 и 7001.«Электричка №6317 сообщение Слюдянка – Иркутск-Сортировочный будет отправляться с 14.26 вместо 14.20, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный – в 17.54, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Отправление электрички №6319 сообщением Иркутск-Сортировочный – Черемхово перенесено на 17.59 вместо 17.53, прибытие на ст. Черемхово – в 20.36. Отправление электрички №7001 сообщением Иркутск-Пассажирский – Черемхово назначено на 18.31 вместо 18.30, прибытие – в 20.42».Актуальную информацию о расписании движения поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу

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