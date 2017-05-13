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ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородных поездов на участке Зима-Половина

25.04.2017
Фото: GazetaIrkutsk.ruФото: GazetaIrkutsk.ru ВСЖД объявила о временном изменении с 25 по 28 апреля расписания пригородных поездов на участке Зима – Половина в связи с производственной необходимостью.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд № 6116 сообщением Зима – Черемхово будет отправляться со станции. Зима в 16:45, вместо 17:20 и прибывать на станцию Черемхово в 18:55.

«Поезд № 7670 сообщением Черемхово – Половина будет отправляться со станции Черемхово 05:39, вместо 05:51 и прибывать на станцию Половина в 06:07, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Поезд № 6415 сообщением Половина – Зима будет отправляться со станции Половина в 06:32, вместо 06:57 и прибывать на станцию Зима в 09:29».

Время указано местное.

Актуальную информацию о фактическом движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД»
www.rzd.ru
(раздел «Пассажирам).

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