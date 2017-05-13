ВСЖД объявила о временном изменении пригородных поездов на участке Тайшет-Нижнеудинск

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ВСЖД объявила о временном изменении с 25 апреля по 19 мая расписания пригородных поездов на участке Тайшет – Нижнеудинск в связи с производственной необходимостью.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд № 6402 сообщением Тайшет – Нижнеудинск отправится со станции Тайшет в 07:34, вместо 07:22 и прибудет на станцию Нижнеудинск в 10:59.

« Поезд № 6404 сообщением Тайшет – Нижнеудинск отправится со станции Тайшет в 17:32, вместо 17:20 и прибудет на станцию Нижнеудинск в 20:5, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Поезд № 6401 сообщением Нижнеудинск – Тайшет отправится со станции Нижнеудинск в 06:47, вместо 06:54 и прибудет на станцию Тайшет в 09:58».

С 25 апреля по 05 мая поезд № 6403 сообщением Нижнеудинск – Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17:49, вместо 17:25 и прибывать на станцию Тайшет в 20:57.

С 06 по 19 мая поезд № 6403 сообщением Нижнеудинск – Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 18:09, вместо 17:25 и прибывать на станцию Тайшет в 21:17.

Время указано местное.

Актуальную информацию о фактическом движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам»).