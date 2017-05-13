ВСЖД объявила о продаже комбинированных билетов на курорты Абхазии

Фото: ГТРК "Бурятия"

ВСЖД объявила о продаже с 29 апреля 2017 года комбинированных железнодорожных и автомобильных билетов на курорты Абхазии для повышения их доступности.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры смогут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум и в обратном направлении.



«С 21 апреля одновременно с железнодорожным билетом можно приобрести талон, дающий право на поездку автобусом, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Оформление "единого билета" производится в билетных кассах АО "ФПК", которое является дочерним обществом ОАО "РЖД", не ранее, чем за 60 суток до отправления поезда и не позднее, чем за 24 часа до начала автобусной перевозки».



О дате открытия продаж электронных билетов на официальном сайте ОАО "РЖД" будет сообщено дополнительно.



Стоимость проезда автотранспортом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагру – 550 рублей, в Пицунду – 700 рублей, в Гудауту – 850 рублей, в Новый Афон – 1000 рублей, в Сухум – 1200 рублей. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.



Возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за 12 часов до начала перевозки автомобильным транспортом. С пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 60 рублей 60 копеек.



При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см, перевозка животных запрещена.