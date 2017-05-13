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ВСЖД объявила о возможности организовать перевозку грузов через электронную площадку

24.04.2017
Фото: http://www.tadviser.ruФото: http://www.tadviser.ru ВСЖД объявила о запуске с 13 апреля электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", через которую можно теперь организовать перевозку грузов крытыми вагонами, полувагонами и цистернами, а также перевозку груза на платформе.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, электронная площадка это уникальный сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников из любой точки, где есть доступ к Интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета или банковским платежом.

«Площадка была разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД", - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Сервис обслуживает заказы во внутригосударственном сообщении, то есть только между внутренними станциями России, открытыми для грузовых операций,  за исключением припортовых и пограничных».

Задать интересующие вопросы о работе ЭТП ГП клиенты могут по телефону Единого call-центра ОАО "РЖД" по грузовым перевозкам 8-800-755-00-00 или написать обращение в "Службу клиентской поддержки по вопросам грузовых перевозок".

 

 

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