ВСЖД заявила о вакцинации 7,2 тысяч работников ВСЖД против клещевого энцефалита

ВСЖД заявила о вакцинации против клещевого энцефалита более 7,2 тысяч работников ВСЖД, среди которых более тысячи прошли первичную вакцинацию и свыше 6,2 тысяч – ревакцинацию.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, массовая прививочная кампания работников, имеющих риск заражения, на магистрали проводится ежегодно.



«В 2017 году для приобретения препарата российского производства негосударственными учреждениями здравоохранения ОАО «РЖД» на Восточно-Сибирской железной дороге было выделено порядка 4,9 млн рублей. Вакцина, не содержащая антибиотиков и консервантов, обладает высокой эффективностью против вируса клещевого энцефалита и не имеет ограничений на применение в сезон заражения».



Иммунизация проводится работникам «группы риска»: обходчикам путей, составителям поездов, дежурным по станциям и переездам, и другим представителям различных должностей железнодорожного транспорта, входящих в специальный перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, все сотрудники ВСЖД, работающие в природных очагах, обеспечиваются защитной спецодеждой и репеллентами. В трудовых коллективах медиками проводится санитарно-просветительская работа.



В загородных летних оздоровительных и спортивных учреждениях дороги применяются соответствующие меры по преобразованию окружающей среды – санитарная очистка от бытового и строительного мусора, сухостоя и валежника, противоклещевая обработка спортивных трасс и территорий. К началу заездов в лагеря и санатории в необходимом количестве снабжаются средствами экстренной профилактики.