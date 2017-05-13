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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД заявила о готовности к пожароопасному сезону 2017 года

19.04.2017
ВСЖД заявила о готовности магистрали к пожароопасному сезону 2017 года, в связи с чем начата комплексная работа по обеспечению безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в границах магистрали ведется регулярная уборка полосы отвода, ее очистка от сухой травы, кустарников и деревьев.

«В состоянии повышенной готовности находятся 19 пожарных поездов, которые дислоцируются на крупных станциях ВСЖД, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Все составы оборудованы необходимым инструментом для оперативной ликвидации огня: входящие в каждый специальный поезд две цистерны с водой имеют вместимость по 70 кубометров, что в десятки раз превышает объем обычной пожарной машины. Поезда оборудованы автономным источником электропитания и могут работать на неэлектрифицированных участках».

Железнодорожники ведут ежедневный мониторинг обстановки вдоль участков магистрали, граничащих с лесопарками. Усилено взаимодействие с региональным центром МЧС России. Серьезную угрозу безопасности представляют несанкционированные свалки вблизи железнодорожных путей. В связи с этим в муниципальные органы власти направляются обращения о ликвидации таких мест.

Руководство ВСЖД обращается ко всем гражданам с просьбой быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с огнем.

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