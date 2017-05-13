ВСЖД объявила об изменении движения пригородного поезда на участке Зима – Черемхово Фото: Ридус ВСЖД объявила об изменении в связи с производственной необходимостью с 21 апреля расписания пригородного поезда № 7010 сообщением Зима – Черемхово. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, отправление электрички со станции Зима назначается на 10:02 местного времени, вместо 10:07, прибытие на станцию Черемхово - в 12:02 местного времени.



«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», - сообщает служба корпоративных коммуникаций. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

