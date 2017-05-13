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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила об изменении движения пригородного поезда на участке Зима – Черемхово

19.04.2017
Фото: РидусФото: Ридус ВСЖД объявила об изменении в связи с производственной необходимостью с 21 апреля расписания пригородного поезда № 7010 сообщением Зима – Черемхово.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, отправление электрички со станции Зима назначается на 10:02 местного времени, вместо 10:07, прибытие на станцию Черемхово - в 12:02 местного времени.

«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

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