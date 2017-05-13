ВСЖД объявила об изменении движения пригородного поезда на участке Зима – Черемхово
19.04.2017
Фото: Ридус
ВСЖД объявила об изменении в связи с производственной необходимостью с 21 апреля расписания пригородного поезда № 7010 сообщением Зима – Черемхово.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, отправление электрички со станции Зима назначается на 10:02 местного времени, вместо 10:07, прибытие на станцию Черемхово - в 12:02 местного времени.
«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.
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