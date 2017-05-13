В Клиентский Центр ВСЖД поступило 5 тыс обращений в первом квартале 2017 года

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В Единый клиентский центр ВСЖД в первом квартале 2017 года поступило 5074 обращения, из них в Иркутске - 3042 обращения, в Улан-Удэ - 2032.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по-прежнему востребованной у грузоотправителей остаётся услуга по предоставлению вагонов агентского парка, таких обращений зарегистрировано порядка 488.

«Также популярны такие услуги, как выдача справок и проведение финансовых расчетов - 863 обращения, переадресовка груза - 778 обращений, консультирование и заключение договоров по обмену электронными документами - 535 обращений, оформление заявок на перевозку грузов -168 обращений», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

Кроме того, клиенты активно обращаются за консультацией по введенным недавно услугам согласования, разработки и утверждения эскизов и схем погрузки и крепления грузов. Таких обращений от грузоотправителей поступило 342. С начала года в двух ЕКЦ заключено 337 договоров.

Экспозиции Единых клиентских центров были отмечены на выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника», проходившей в Иркутске с 11 по 14 апреля 2017 года, где центры удостоились диплома за актуальность представленных услуг и работу персонала на выставке.

Единые клиентские центры, представляющие собой сервис «одно окно», призваны охватить все запросы клиента по транспортному обслуживанию. В них аккумулирован практически весь перечень транспортно-логистических услуг в сфере грузовых перевозок, в том числе во взаимодействии с Восточно-Сибирской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, АО "РЖД Логистика", АО "ФГК", ПАО "Трансконтейнер". Центры готовы расширять спектр своих услуг, исходя из потребностей грузоотправителей.