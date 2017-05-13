Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Сб, вечер
12
14
Вс, ночь
9
11
Вс, утро
14
16
Вс, день
23
25
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВСЖД приступила к эксплуатации грузовых поездов весом 12600 тонн

18.04.2017
ВСЖД приступила к эксплуатации грузовых сдвоенных составов на участках Тайшет – Иркутск и Слюдянка – Новоильинский, вес которых составляет 12600 тонн.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, экономический эффект от данного мероприятия составит 23 млн рублей в год.

«На сегодняшний день проведено 22 таких поезда, они были сформированы на станциях Нижнеудинск, Зима и Улан-Удэ. Первые поездки показали, что инфраструктура железной дороги готова к поездам такого веса, - рассказал начальник Восточно-Сибирской дирекции тяги Евгений Ларин. – Система электроснабжения обеспечивает необходимые тяговые параметры, устройства инфраструктуры, в том числе и состояние пути, удовлетворяет нормам».

Грузовые поезда ведут модернизированные электровозы серии ВЛ. Их использование позволит улучшить качественные показатели эксплуатации: средний вес поезда и производительность локомотива, а также высвободит часть рабочего парка локомотивов.

В Восточно-Сибирской дирекции тяги организована постоянная работа по обучению и последующей обкатке машинистов локомотивов для вождения подобного рода грузовых поездов. На сегодняшний день 400 человек в эксплуатационных локомотивных депо ВСЖД уже обучены и имеют право водить соединенные поезда, в том числе весом 12600 тонн.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

Общество охраны природы одобрило благоустройство сада Томсона
Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы».
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
89101112
13
14
15161718192021
22232425262728
293031       
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU