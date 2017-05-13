ВСЖД приступила к эксплуатации грузовых поездов весом 12600 тонн ВСЖД приступила к эксплуатации грузовых сдвоенных составов на участках Тайшет – Иркутск и Слюдянка – Новоильинский, вес которых составляет 12600 тонн. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, экономический эффект от данного мероприятия составит 23 млн рублей в год.



«На сегодняшний день проведено 22 таких поезда, они были сформированы на станциях Нижнеудинск, Зима и Улан-Удэ. Первые поездки показали, что инфраструктура железной дороги готова к поездам такого веса, - рассказал начальник Восточно-Сибирской дирекции тяги Евгений Ларин. – Система электроснабжения обеспечивает необходимые тяговые параметры, устройства инфраструктуры, в том числе и состояние пути, удовлетворяет нормам».



Грузовые поезда ведут модернизированные электровозы серии ВЛ. Их использование позволит улучшить качественные показатели эксплуатации: средний вес поезда и производительность локомотива, а также высвободит часть рабочего парка локомотивов.



В Восточно-Сибирской дирекции тяги организована постоянная работа по обучению и последующей обкатке машинистов локомотивов для вождения подобного рода грузовых поездов. На сегодняшний день 400 человек в эксплуатационных локомотивных депо ВСЖД уже обучены и имеют право водить соединенные поезда, в том числе весом 12600 тонн. На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

