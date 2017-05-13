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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о продаже за полцены билетов на верхние полки в купе с 18 по 20 апреля

18.04.2017
Фото: http://sia.ruФото: http://sia.ru ВСЖД объявила о проведении с 18 по 20 апреля акции "Удачный вторник», во время которой " в течение трех дней, действуют специальные цены на билеты на верхние полки купейных вагонов поездов дальнего следования.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, билеты по специальным ценам можно будет оформить на все поезда АО "ФПК" внутригосударственного сообщения отправлением с 26 апреля по 4 мая.

«Скидки на верхние места составляют 50% от тарифа на нижнее место, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье. Количество мест ограничено».

Подробную информацию можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

 

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