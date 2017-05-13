ВСЖД зафиксировала рост получаемых подростками на железной дороге электротравм
17.04.2017
Восточно-Сибирская железная дорога зафиксировала рост электротравм, которые получают подростки из-за приближения к электропроводам на недопустимо близкое расстояние.
Как сообщила сегодня, 17 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, с начала года на железной дороге произошло четыре случая электротравмирования детей, при этом в двух случаях подростки не выжили, при этом за аналогичный период прошлого года было зафиксировано два случая подобного травмирования.
«Последний случай травмирования электрической дугой 14-летнего школьника произошел 15 апреля на станции Заудинский в Бурятии. Предварительно установлено, что подросток поднялся по лестнице на цистерну, находящуюся в составе грузового поезда, а после перепрыгнул на вагон-рефрижератор. Подростка поразило током, после того, как он приблизился к контактному проводу, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - После этого ребенок упал на землю в междупутье. Сейчас он находится в реанимационной больнице в Улан-Удэ в крайне тяжелом состоянии».
Известно, что на месте трагедии, рядом с лестницей для подъема на цистерну, были нанесены предупреждающие знаки «Не влезай, убьет!» и «Остерегайся контактного провода», также знаки, предупреждающие об опасности, были нанесены опоры контактной сети.
«ВСЖД призывает граждан быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, находясь на транспортных объектах. Особое внимание взрослых обращаем на то, что все чаще жертвами воздействия высокого напряжения становятся подростки, - добавили в службе корпоративных коммуникаций. - Не забывайте, что железная дорога является зоной повышенной опасности».
«Последний случай травмирования электрической дугой 14-летнего школьника произошел 15 апреля на станции Заудинский в Бурятии. Предварительно установлено, что подросток поднялся по лестнице на цистерну, находящуюся в составе грузового поезда, а после перепрыгнул на вагон-рефрижератор. Подростка поразило током, после того, как он приблизился к контактному проводу, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - После этого ребенок упал на землю в междупутье. Сейчас он находится в реанимационной больнице в Улан-Удэ в крайне тяжелом состоянии».
Известно, что на месте трагедии, рядом с лестницей для подъема на цистерну, были нанесены предупреждающие знаки «Не влезай, убьет!» и «Остерегайся контактного провода», также знаки, предупреждающие об опасности, были нанесены опоры контактной сети.
«ВСЖД призывает граждан быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, находясь на транспортных объектах. Особое внимание взрослых обращаем на то, что все чаще жертвами воздействия высокого напряжения становятся подростки, - добавили в службе корпоративных коммуникаций. - Не забывайте, что железная дорога является зоной повышенной опасности».