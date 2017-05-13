Федеральная пассажирская компания продлила скидки на проезд на верхних полках в плацкарте

Федеральная пассажирская компания продлила скидок до 40% на приобретение билетов на проезд на верхних полках в плацкартных вагонах, которые будут действовать в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 27 апреля по 4 мая и с 15 по 24 мая 2017 года.

Как сегодня, 17 апреля, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, начиная с 15 марта на билеты на верхние полки в плацкарте с нумерацией мест № 34-54 действует скидка 40%, а для мест с нумерацией № 2-32 скидка составляет 20% при покупке билетов не позднее, чем за семь суток до даты отправления поезда.



«Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу», - сообщает служба корпоративных коммуникаций компании.



Подробную информацию обо всех действующих специальных тарифах можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».