ВСЖД заявила об участии 24,5 тыс железнодорожников в весеннем трудовом субботнике Фото: Usolie.Info ВСЖД заявила об участии 24,5 тыс работников магистрали в весеннем трудовом субботнике, который прошел 15 апреля. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, железнодорожники Иркутского, Улан-Удэнского регионов, занимались побелкой и покраской служебно-технических зданий, пунктов обогрева, табельных, уборкой территорий предприятий, а также прилегающей городской территории.



«Железнодорожники также очистили от мусора территории станций, привокзальных площадей, а также земельную полосу вдоль магистрали, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Все работники были обеспечены соответствующим инвентарем».

В Иркутске к приему маленьких пассажиров была подготовлена территория Детской железной дороги и роща «Молодежная».



В Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали на уборку железнодорожники выйдут 22 апреля.



Трудовой субботник является традиционным мероприятием Восточно-Сибирской железной дороги и проводится ежегодно.



Собранные средства будут направлены в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На предыдущую страницу

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