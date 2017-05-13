ВСЖД заявила об участии 24,5 тыс железнодорожников в весеннем трудовом субботнике
17.04.2017
ВСЖД заявила об участии 24,5 тыс работников магистрали в весеннем трудовом субботнике, который прошел 15 апреля.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, железнодорожники Иркутского, Улан-Удэнского регионов, занимались побелкой и покраской служебно-технических зданий, пунктов обогрева, табельных, уборкой территорий предприятий, а также прилегающей городской территории.
«Железнодорожники также очистили от мусора территории станций, привокзальных площадей, а также земельную полосу вдоль магистрали, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Все работники были обеспечены соответствующим инвентарем».
В Иркутске к приему маленьких пассажиров была подготовлена территория Детской железной дороги и роща «Молодежная».
В Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали на уборку железнодорожники выйдут 22 апреля.
Трудовой субботник является традиционным мероприятием Восточно-Сибирской железной дороги и проводится ежегодно.
Собранные средства будут направлены в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
«Железнодорожники также очистили от мусора территории станций, привокзальных площадей, а также земельную полосу вдоль магистрали, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Все работники были обеспечены соответствующим инвентарем».
В Иркутске к приему маленьких пассажиров была подготовлена территория Детской железной дороги и роща «Молодежная».
В Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали на уборку железнодорожники выйдут 22 апреля.
Трудовой субботник является традиционным мероприятием Восточно-Сибирской железной дороги и проводится ежегодно.
Собранные средства будут направлены в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.