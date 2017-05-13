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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД заявила об участии 24,5 тыс железнодорожников в весеннем трудовом субботнике

17.04.2017
Фото: Usolie.InfoФото: Usolie.Info ВСЖД заявила об участии 24,5 тыс работников магистрали в весеннем трудовом субботнике, который прошел 15 апреля.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, железнодорожники Иркутского, Улан-Удэнского регионов, занимались побелкой и покраской служебно-технических зданий, пунктов обогрева, табельных, уборкой территорий предприятий, а также прилегающей городской территории.

«Железнодорожники также очистили от мусора территории станций, привокзальных площадей, а также земельную полосу вдоль магистрали, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Все работники были обеспечены соответствующим инвентарем».
В Иркутске к приему маленьких пассажиров была подготовлена территория Детской железной дороги и роща «Молодежная».

В Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали на уборку железнодорожники выйдут 22 апреля.

Трудовой субботник является традиционным мероприятием Восточно-Сибирской железной дороги и проводится ежегодно.

Собранные средства будут направлены в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

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