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В Иркутске 60 хоровых коллективов приняли участие в фестивале-конкурсе «Я сердцем славлю отчий край»

14.04.2017
В Иркутске более 60 сводных хоровых коллективов, состоящих из дошколят и их воспитателей, а также школьников и учителей приняли участие в городском фестивале-конкурсе детско-юношеского и учительского творчества «Я сердцем славлю отчий край».
Как сообщила сегодня, 14 апреля, пресс-служба мэрии, лучшие творческие номера будут представлены на заключительном концерте, который состоится 2 мая в иркутской областной филармонии.

«Этот конкурс направлен на развитие творческих контактов, сотрудничества воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся школ, воспитателей и педагогов; а также популяризацию хорового искусства, поддержку и демонстрацию достижений наших творческих коллективов, — отметил начальник департамента образования мэрии Александр Костин. – Надеюсь, что этот конкурс станет доброй традицией».

Отборочные туры прошли в округах областного центра. По результатам фестиваля-конкурса жюри определит лауреатов 1, 2 и 3 степеней среди сводных хоров детсадов и школ. Они будут награждены грамотами департамента образования и ценными призами.

Учредителем фестиваля-конкурса являются департамент образования администрации Иркутска и городская организация Профсоюза работников образования и науки РФ. Фестиваль проводит Дворец детского и юношеского творчества Иркутска.

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