ВСЖД открыла новый пункт обслуживания потребителей электроэнергии Фото: cinet.rzd.ru Восточно-Сибирская железная дорога открыла в Иркутске новый пункт обслуживания потребителей электроэнергии, где специалисты Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» консультируют обратившихся по вопросам энергоснабжения. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в этом контактном центре можно подать заявку на техническое присоединение к электрическим сетям, находящимся на балансе дирекции, восстановить документы, передать показания приборов учета и получить консультацию по любым вопросам улучшения качества сервиса.



«Контактный центр находится по адресу: Иркутск, ул. Норильская, дом 4, кабинет 8, — уточнили в службе корпоративных коммуникаций. — Клиенты также могут обращаться к специалистам в дистанционном режиме по телефонам информационно-справочной службы или на сайте компании: телефоны (3952) 630-751, 634-682, ежедневно с 8-00 до 17-00, сайт www.zd-energo.ru». На предыдущую страницу

Актуально Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад Томсона» одобрен научно-экспертным советом Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Твиты пользователя @slatynina

