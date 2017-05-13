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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД открыла новый пункт обслуживания потребителей электроэнергии

14.04.2017
Фото: cinet.rzd.ruФото: cinet.rzd.ru Восточно-Сибирская железная дорога открыла в Иркутске новый пункт обслуживания потребителей электроэнергии, где специалисты Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» консультируют обратившихся по вопросам энергоснабжения.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в этом контактном центре можно подать заявку на техническое присоединение к электрическим сетям, находящимся на балансе дирекции, восстановить документы, передать показания приборов учета и получить консультацию по любым вопросам улучшения качества сервиса.

«Контактный центр находится по адресу: Иркутск, ул. Норильская, дом 4, кабинет 8, — уточнили в службе корпоративных коммуникаций. — Клиенты также могут обращаться к специалистам в дистанционном режиме по телефонам информационно-справочной службы или на сайте компании: телефоны (3952) 630-751, 634-682, ежедневно с 8-00 до 17-00, сайт www.zd-energo.ru».

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